Jay Wheeler presenta su disco 'Trappi': "Es mi evolución, hay trap aunque yo nunca dejo mi esencia romántica"

Jamón, fuet, un cafecito caliente... Jhay Wheeler ha sido recibido como un rey en Cuerpos especiales.

Trappi es el nombre de su nuevo disco, un título con el que juega a referenciar los géneros incluidos en él. "Es un conjunto de R&B con trap, no lo puedo llamar solo trap porque eso es más de drogas. Esto es romántico explícito", desarrolla.

Desamor, sensualidad... Sus canciones valen para todo y desde siempre se le conoce como un romántico de baladas, pero Trappi supone su evolución hacia el urbano. Quería demostrar que podía hacerlo a pesar de que nunca renunciará al sonido que le dio a conocer. "Para el corto de Youtube me transformé en alguien de la calle, mi esposa sale como protagonista. Eso fue una evolución y para mí este disco es de los más importantes de mi carrera", explica."A la crítica y los fanáticos les gustó mucho. Ver mi cortometraje en el cine fue muy loco, verme en la pantalla", reconoce.

Rueditas es el curioso apodo que utiliza para conectar con sus seguidores, un mote que surge a raíz de su nombre artístico. "Wheeler lo asocian con Wheels, lo de las ruedas, y además fue un fan de aquí el que me lo puso. Me preguntó cuando vienes Jay rueditas?, y me gustó", explica.

Jay Wheeler conoce bien lo que es ser una sensación viral porque su tema Pacto, una colaboración con Anuel AA, generó más de 700.000 vídeos en TikTok. "Tengo que agradecer eso a mucha gente, no sé como se hizo viral, yo vengo de la música romántica y hacer un trap como ese... También influyó lo de Anuel y Karol G, que subían historias, y los influencers", recuerda.

El artista intenta siempre llevar un balance sobre los palos que toca. "Yo nunca dejo mi esencia, yo sé que hay fans que están por la música romántica, la última canción del disco es así y es para ellos, para los fans reales", explica.

El próximo 8 de diciembre se presenta en el WiZink de Madrid y el 9 de noviembre lo hará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.