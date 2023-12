Juanma Latorre, nominado al Goya con Vetusta Morla y Valeria Castro: "Somos un matrimonio de seis pero con relación abierta"

El amor de Andrea es el tema de Valeria Castro y Vetusta Morla que ha sido nominado como Mejor Canción en la próxima edición de los Premios Goya, que se celebrará en Valladolid el 10 de febrero de 2024. Se trata de la banda sonora de la película del mismo nombre, y compite con temas de Rigoberta Bandini o Xoel López, entre otros.

Para Juanma Latorre, guitarrista y compositor de Vetusta Morla, no es la primera banda sonora que asume. "La competición está dura", reconoce antes de asegurar que no tiene preparado ningún discurso, pero sí sabe a quién se lo va a agradecer: su familia, sus amigos y su mujer. "Fíjate como está la cosa que el Ayuntamiento de Valladolid ofrece un tour gratuito a todos los que no se pasen de un minuto con los agradecimientos", revela.

Latorre ha compuesto también la banda sonora de la películaTeresa, dirigida por Paula Ortiz, en la que se incluye el tema Con la lengua en pedazos, junto a Rocío Márquez. "Con Vetusta llevamos 25 años juntos, así que se hace raro estar solo, en las entrevistas también. Es un matrimonio de seis, una relación abierta, consentida", dice entre bromas. No se reconoce como una persona muy religiosa, pero sí "espiritual", al hilo con que Teresa es una película que habla sobre la duda, la fe, la culpa y el autocastigo.

Los Buenos, que es una de las canciones más míticas de la banda, tuvo una nueva versión para otra B.S.O, la del videojuego Los Ríos de Alice.

