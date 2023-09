EN 'CUERPOS ESPECIALES'

Lalachus y Bertus abrazan "la cutrez" y desvelan sus secretos más oscuros en 'Ke decirte ke no sepas'

A Iggy Rubín no le queda más remedio que entrevistar solo porque básicamente es imposible que Lala, su compañera de los viernes, se entreviste a sí misma. ¿Y cómo es eso? Pues porque nos presenta su show con Bertus 'Ke decirte ke no sepas'. Son más milleanials que no tener ilusión y ahora giran por teatros de toda España. Eso sí, no es un espectáculo cualquiera. "No es un refrito", dice Bertus. Ni furbys, ni tamagotchis... No.