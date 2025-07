Antonio Orozco, Leiva, Damiano David... las mejores entrevistas de 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales ha colgado el cartel de cerrado por vacaciones para que el equipo salga escopetado hacia la playa, los festivales de verano o la casa del pueblo mientras nosotros seguimos disfrutando de los momentazos que vivimos esta temporada.

Porque el curso ha dado para mucho. Eva Soriano, Nacho García yLalachús han recibido grandes artistas de talla nacional e internacional, que han dado el do de pecho desde primerísima hora de la mañana.

La visita de Antonio Orozco fue un no parar de risas con una propuesta formal a la presentadora. ¡El cantante quiere hacer un dúo con Eva! Lo dijo en serio y lo volvió a repetir a su paso por el Local de Ensayo Europa FM. Está dispuesto a aparecer un día cualquiera con una pianola para cantar juntos Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. ¿Lo viviremos después del verano?

David Bisbal también se lo gozó en la fiesta del encendido navideño organizada en Cuerpos especiales mientras sonaba de fondo su versión de Mi burrito sabanero. ¡No podía haber un mejor embajador de la Navidad! Aunque para fiestas las que se monta Carín León cuando viene a España, que en una de sus visitas acabó de borrachera en el estudio con Manuel Carrasco y C. Tangana.

Con Mario Vaquerizo tuvimos también buenas dosis de risas y con la confesión de Hugo Silva, que está convencido de que si no hubiese estudiado interpretación estaría en la cárcel. Por no hablar del momento de Eva Soriano intentando hablar de sexting con Vanesa Martín sin hablar de sexting.

Mención especial merece el momento de Eva Soriano explicándole a Damiano David qué significa estar cachondo en español, sin olvidarnos de las visitas de La La Love You, Leire Martínez y Mikel Izal o cuando salimos para hablar con Leiva del lanzamiento de su disco Gigante. Repasamos algunas de las mejores entrevistas de la temporada.

