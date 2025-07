La odisea de Eva Soriano hasta conocer a Chayanne: un viaje que empezó en 2023

Todo empezó a finales de los años 90 en Reus (Tarragona). Eva Soriano era todavía una preadolescente cuando descubrió la música de Chayanne y en su discman empezó a sonar en bucle el puertorriqueño. No se imaginaba entonces que acabaría bailando agarrado con él ante más de 17.000 personas en el entonces Palacio de los Deportes.

Tampoco se podía imaginar Elmer que casi 30 años después de triunfar con Salomé la presentadora de un morning de España utilizaría la canción a su favor para cambiarle la letra y pedirle una entrevista (o lo que fuese) a su paso por España, y que conseguiría su sueño en forma de baile en el Movistar Arena de Madrid.

Al final, el que la sigue la consigue porque Eva Soriano ha trabajado duro durante dos años desde sus redes y desde los micrófonos de Cuerpos especiales para conocer a su ídolo. ¡Al final todo esfuerzo tiene su recompensa!

Lele Pons entra en escena

La historia se remonta a marzo de 2023 cuando Lele Pons, la sobrina del cantante, visitó Cuerpos especiales. A solo un grado de separación de su ídolo, Eva Soriano se animó a cantar y componer una primera canción para declararle su amor platónico al cantante con la música de Humanos a Marte.

Te quiero desde que iba a clase

con brackets y ropa de Mistral

en mi cuarto yo hacía tus bailes

'Salomé' me enseñó a perrear.

La canción encantó a Lele que le dejó el teléfono a Eva para que le grabase un vídeo a Chayanne. La respuesta del cantante no tardó demasiado en llegar. En el mes de mayo le mandó un cariñoso vídeo reconociendo que le había encantado su versión.

Chayanne en su cumpleaños

La historia de Eva Soriano y Chayanne no había hecho más que empezar y en marzo de 2024, justo un año después, la presentadora se lo llevó a su fiesta de cumpleaños, aunque en un formato muy especial.

Vente al programa, Elmer

La historia dio un giro de 180 grados a finales de 2024 cuando Chayanne anunció su gira mundial con nueve conciertos en España. La oportunidad de conocerlo estaba cada vez más cerca y no se le ocurrió otra cosa a Eva Soriano que insinuarle que podía invitarla a subir con él al escenario en su concierto de 29 de mayo en Madrid.

Quizás apuntó muy alto en su sugerencia, pero ¿por qué no una entrevista en Cuerpos especiales? Eva Soriano se lo pidió a ritmo de Salomé.

Una idea loca, viene a mi cabeza

que tú eres artista

y yo hago aquí muchas entrevistas

qué casualidad, tu y yo

compartiendo ubicación

tengo un ideón que sería una pena que se perdiera

La presentadora le cantó en marzo y volvió a insistir dos meses más tarde, cuando quedaba una semana para el concierto en Madrid, con la música de Madre Tierra de fondo.

Avión, avión... que quites el modo avión

Que no, que no... Ay, Elmer, no me contestas

Rencor, rencor... Mejor, mejor, tú vente cuando quieras

Y llegó el gran día de Eva Soriano

La realidad es que Chayanne llegó a España y no apareció en Cuerpos especiales. Pero si Mahoma no va a la montaña... tendrá que ir la montaña a Mahoma, ¿no?

La representante de Chayanne en España se puso en contacto con Eva Soriano para que proponerle conocer al cantante y ella no dijo que no. ¡Cómo iba a rechazar semejante plan!

La idea es que Eva Soriano fuese al camerino antes del show a saludarlo y, cuando estaba allí, le hicieron la proposición. "Se me acerca un muchacho de la crew de Chayanne y me dijo 'No te muevas de aquí porque te quiere sacar a bailar la bachata", contó Eva Soriano a Nacho García y Lalachus al día siguiente.

Eva subió al escenario a bailar, cumplió su sueño y se llevó esta noche para el recuerdo, también Chayanne que no tardó en comentar sus vídeos. "Qué placer conocerte. Me encantaron tus reacciones", le escribió en Instagram.