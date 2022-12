Lorna visita 'Cuerpos especiales': "Papi Chulo para mí ha sido una bendición"

Lorna ha visitado este viernes Cuerpos especiales para alegría de Eva Soriano y Lala Chus. Las presentadoras de este especial del puente han cumplido su sueño de conocer a la artista panameña detrás del éxito dosmilero Papi Chulo, del que han hablado ampliamente en la entrevista. Su charla ha servido para descubrir que la canción nació a partir de un track de 59 segundos publicado en 1999, que los gemidos que se escuchan en este tema son de la propia Lorna y su hermana y también que la hija de la cantante está a punto de sacar su primer disco.

"En Europa sonó el Papi chulo en 2003 y se conoció la versión que triunfó a nivel mundial, pero la primera versión sonó en el 99 y eran 59 segundos en un recopilatorio panameño. Yo tenía otro tema pero el de 59 segundos fue el que ha trascendiendo. Jamás pensé que el tema más corto de la historia fuera el que iba a dar la vuelta al mundo", ha dicho sobre la canción que ocupa el puesto 45 en la lista de la revista Rolling Stone con las 100 mejores canciones de reguetón de la historia.

Lorna reconoce que el nombramiento la hacer superfeliz, porque Papi chulo no es una canción más. "Para mí ha sido una bendición. No es un hit, es un clásico porque no morirá", dice al hablar de su canción. "Es una canción que en diferentes épocas le refleja algo a alguien, le trae recuerdos", añade sobre el tema que se reactiva de vez en cuando gracias a TikTok.

Los gemidos de Lorna y su hermana

"Te gusta el mmm | Te traigo el mmm| Y Lorna a ti te encanta el mmm | Que rico el mmm | Sabroso el mmm | Y a ti te va a encantar" es sin duda la parte más reconocida de la canción, en la que Lorna cuenta con la colaboración de su hermana. "Tenía mas experiencia que yo. Los gemidos con flow eran de ella", dice al hablar de su experiencia sexual en esa época.

"Cuando se grabó el tema me daba un poco de pena [en panameño, tener vergüenza] y, como ella tenía una voz parecida a la mía, el productor le pidió ayuda a mi hermana para que fuera una referencia Por eso se oye con tanta fuerza, porque son los quejidos de mi hermana y los míos", confiesa la cantante, que dice que la que ahora siente vergüenza es su hermana.

Una carrera iniciada con 13 años

Lorna era casi una niña cuando inició su carrera. "Empecé a cantar con 13 años y desde los 15 hago giras. A los 16 años dejé de vivir con con mis padres para dedicarme a mi carrera", confiesa la artista nacida en 1983.

"Luego llegó Papi chulo, se hizo un hit mundial y yo viví una vida adelantada", cuenta Lorna, y bromea sobre ese éxito temprano. "Lo triste es que yo decía Te gusta el mmm | Te traigo el mmm pero vine a tener novio oficial con 22 años", cuenta la cantante. que se convirtió en madre un año después. Su hija Isyss Brianna nació cuando tenía 23 años.

"En un momento en mi vida, después de estar trabajando tanto, decidí pausar mi carrera", continúa la cantante, que tras esa pausa decidió retomar su carrera.

El primer disco de su hija Isyss

Lorna vuelve a estar en primera línea y su última vez en España, en el festival I Love Reggaeton Madrid, subió al escenario con su hija.

La joven de 16 años ha decidido seguir sus pasos y ya tiene su primer disco lito para salir. "El próximo año mi hija está saliendo al mercado con una producción", cuenta.

Lorna habla con orgullo y aclara: "Que conste que se ha hecho todo a lo legal"