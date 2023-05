Chica Sobresalto desgrana 'Oráculo', su nuevo disco, y confiesa cuáles son las canciones más especiales para ella

Esta vez no viene de colaboradora sino como pseudoinvitada. En vez de hacernos una playlist y recomendarnos temitas para mejorar el estado de ánimo, Maialen nos ha traído una copia física de su nuevo disco, Oráculo, y nos ha revelado cuáles son sus canciones favoritas del álbum. Es decir, en vez de hablar de música de otros ha hablado de la suya. Le ha costado pero lo hemos conseguido.

Rápidamente Eva Soriano lo ha puesto en el pedestal del estudio, coronando el antimorning show más loco de la radio. El que trajeron este miércoles los Cala Vento ha durado poco... Que nos perdonen.

Oráculo no solo tiene canciones. Todo el merchandising que lo rodea es una fantasía creada por la propia artista, que se ha dejado una buena pasta en el merchandising. "No me voy a recuperar de esta inversión nunca, en mi vida", bromea.

Un vinilo de edición de coleccionista, una baraja de cartas de tarot totalmente personalizadas... Y unas canciones muy especiales y llenas de significado. "El disco empieza con un testamento. Iba en el coche y me imaginé que me daba una hostia con el quitamiedos, y pensé 'esto es como cuando me fui del escenario un día que de repente no sabía cantar", dice ante la mirada atónita de Soriano.

"Un día se me olvidó cantar, me escuchaba fatal por el in-ear, escuchaba otro tono, me agobié, miré a la pianista y me piré. Y pensé 'bueno, me puedo pirar cuando quiera, me dio como adrenalina", recuerda antes de volver a hilarlo con el testamento de su disco. "El disco entra con un texto en el que pido perdón a la gente por haber confiado en mi pero que yo, chao, y me reencarno en funcionario con familia y un piso de vacaciones en Marina D'Or", explica.

Nada fuera de lo común comparado con las anécdotas que nos cuenta de su infancia. Su madre y su tía le dijeron que se había tragado un silbato y ella se lo creyó a pies juntillas. "Pensé '¿y si lo escupo? Viví con miedo mucho tiempo", dice.

El Milagro con Rafa Val de Viva Suecia

Una de las canciones más emotivas y especiales del álbum es El Milagro, en la que habla de amor y colabora Rafa Val de Viva Suecia. "Es la canción más bonita que he hecho", asegura poco antes de que a Eva Soriano se le erice la piel de la emoción.

El Juicio

"Habla de que realmente lo que te diga un hater, si no tienes ninguna herida dentro, no te molesta. Les digo que son unos parguelas con un poquito de insultar", explica.

La Monogamia

Una colaboración con Celia Beck, ex integrante y bajista de Lala Love You. "Está un poco inspirada en I Kissed a Girl de Katy Perry", asegura.

La sección más especial de Chica Sobresalto.