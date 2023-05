Cala Vento presentan su disco Casa Linda: "La música es lo que nos mantiene a flote"

No son una banda al uso porque solo son dos. Mejor, así los Cala Vento reparten el pastel solo entre ellos.

"Fue una inquietud artística, quisimos ver si se podía hacer rock and roll solo entre dos personas. Si incluimos a alguien no será un bajista, igual un percusionista. Muchos bajistas nos dicen 'qué rabia, es que en directo no lo necesitáis'", cuentan.

Hace unas semanas publicaron su cuarto disco de estudio, Casa Linda, que incluye temas tan enérgicos como Equilibrio, que además fue single principal y primer adelanto. "La música es lo que nos mantiene a flote, nos sentimos muy afortunados", dicen cuando Eva les pregunta qué es su propio equilibrio.

En la pandemia construyeron con sus propias manos el estudio de música del que han salido muchos de sus grandes temas. "Lo hicimos con tutoriales de Youtube, buscábamos 'cómo hacer cemento'. Descubrimos que hay que mirar diferentes tutoriales, si solo ves uno sale mal", explican sobre esta hazaña completamente sobrenatural para Soriano. "Hay que filtrar contenido, las cosas que se repiten son las buenas", aseguran.

Casa Linda es el tema homónimo que da nombre al disco, y con tanta casa... Les preguntamos cómo son sus hogares. "Tengo la suerte de vivir en casa de mi abuelo en L'Empordà, pero muchos de mis amigos que quieren volver al rural no pueden. No encuentran casas ni pisos porque todo está vacío todo el año pero en verano... Encuentras cosas pero te dicen 'en julio y agosto te tienes que ir'", dice sobre lo gentrificada que están las zonas de la Costa Brava que se han vuelto más turísticas.