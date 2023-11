María José Llergo: "He hecho una versión de 'Mediterráneo' de Serrat que va a salir en nada"

La cantante de Pozoblanco tiene un hueco en el mundo del flamenco más que justificado y cualquier superlativo se le queda corto. Con un Goya, un vozarrón y decenas de temazos, María José Llergo viene a presentarnos su nuevo disco, Ultrabelleza.

Además de tener un don para cantar, la artista tiene una capacidad superlativa para bautizar animales. Su perro se llama Torrezno, su burro Manolito, sus ovejas Carnero y Diabla y su gato es Catmarón. Sencillamente, se ha pasado el juego.

"Para mí es ultrabella la diversidad que tenemos, no hay cosa que me inspire más que otras personas. Ir por la calle y ver formas de vida diferentes, amando diferente, habitando su cuerpo de forma diferente. Eso a mí me inspira tanto...", reflexiona la artista.

"Necesitaba sentir que mis raíces eran alas"

Familia, fe, muerte o amor son algunos de los elementos que destaca en sus letras, una variedad tan dispar como las referencias a las que recurre. Ha tenido incluso que dejar canciones fuera del disco, porque no para de componer. "Mi arte es un reflejo de mi vida, así que escribo lo que vivo y estoy enamorada de estar en este momento histórico de efervescencia, de avance", cuenta la cantante, que ha hecho con su música una especie de homenaje a la cultura actual desde el optimismo que desprende. "Soy feliz, en el campo me conecto con la naturaleza viendo solo como cambian las montañas, las nubes, el sol...", dice, para luego reconocer que en la ciudad también se lo pasa fenomenal porque es "como un parque de atracciones".

Con este nuevo álbum coquetea hacia el pop sin olvidar sus raíces ni mucho menos la experimentación. "Necesitaba sentir que mis raíces eran alas", reflexiona sobre este giro, en el que continúa dejando ver la esencia con la que se dio a conocer ante el público. "Ver el nombre de mi abuelo en el New York Times me pone muy feliz y muy contenta", añade. Quiere que el mundo conozca a la gente del campo por lo que realmente es y no por prejuicios o ideas infundadas: "A veces se dan estereotipos incluso caricaturescos de nosotros".

Del trabajo de Zahara y Martí Perarnau se enamoró cuando la de Úbeda contó con ella para la versión de Sansa para el disco Reputa. A partir de ahí empezaron a componer, producir y encajar todas las ideas que se le iban acumulando en la cabeza. "Es una gran autora, artista, intérprete, y como productora es un sueño", cuenta. "Tengo mucha suerte de que me sigan el rollo".

Rossy de Palma fue la encargada de presentar su disco. "Yo digo que es mi Rosa de los Vientos, va por el mundo haciendo arte y conectando a todo el mundo", dice llena de admiración. Por soñar, sueña también con ser una chica Almodóvar, aunque confiesa que se le puede quedar un poco grande.

El vídeo de Superpoder, el primero hecho en 3D en España

No hay nada real. Superpoder es el primer videoclip que se hace en España enteramente en 3D. "Ultrabelleza es el planeta donde yo quiero vivir, donde no puede pasar nada malo".

Córdoba, Cádiz, Barcelona, Madrid, Málaga son algunas de las ciudades en las que parará con su show antes de dar el salto a Estados Unidos. Su espinita clavada es Latinoamérica. "No he ido nunca a Mexico y quiero Caribe, calorcito y colores. Si veo ballenas azules me muero", dice, ilusionada.

Desvela que ha versionado a Serrat en su próximo tema

María José Llergo ha grabado versiones deliciosas de artistas legendarios como Lola Flores con su Pena, penita, pena, y el siguiente que homenajeará será Serrat. Aunque Princesa tiene un significado muy especial para ella, porque es la canción que su madre escuchaba cuando le dijo que quería ser artista y todo se antojaba muy difícil, la escogida para reinterpretar es Mediterráneo.

"Yo respeto mucho el descanso de los artistas porque se ha retirado, pero he hecho una versión y va a salir en nada. Me gustaría que le llegara y me dijera si le gusta o no. Es uno de los mejores artistas de nuestro país".

