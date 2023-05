CON JAVI SÁNCHEZ, EVA SORIANO E IGGY RUBÍN

Lo mejor de la semana de Cuerpos especiales - del 1 al 5 de mayo de 2023

Chanel visita Cuerpos especiales para presentar Clavaíto y se atreve a cantar modo karaoke unas cuantas canciones metiéndose a todo el equipo en el bolsillo. ¿Quién es Clara Pierce? Ha aparecido un disco llamado Down with me y los fans de Miley Cyrus afirman que Clara Pierce y Miley Cyrus son la misma persona, mientras que otros opinan que Clara Pierce es una creación de la IA. Nacho García nos cuenta en exclusiva toda la información sobre la hija secreta del rey. Revive los mejores momentos de Cuerpos especiales aquí.