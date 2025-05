Eva Soriano responde a las declaraciones de Antonio Orozco en Local de Ensayo Europa FM: "Eres el mayor feriante"

Antonio Orozco ha sido el último invitado a Local de Ensayo Europa FM y, además de llevar a cabo un show íntimo rodeado de sus fans más acérrimos, el artista recordó con todos los asistentes su visita a Cuerpos especiales, en la que propuso un dueto a Eva Soriano, aunque no se muestra muy convencido del compromiso de la cómica.

La presentadora del antimorning show de Europa FM ha recogido el guante y ha contado su versión, explicando que cuando se lo propuso en primer término "pensaba que me estaba vacilando". "¿Qué yo no lo voy a hacer?", ha explotado, dejando claro que ella va "a tope".

"Que no me haga gaslighting. Aunque no venga él, me voy a poner yo con el michipiano", ha retado al artista. "Eres el mayor feriante, ni un desayuno nos ha mandado", le ha espetado, recordando el supuesto regalo que iba a enviar el catalán. "A mi no me la hagas, yo he nacido para este evento. Llevo años preparándome para este momento cantando en las mejores orquestas de nuestro país. Yo digo que sí, tenemos un contrato firmado".

Por su parte, Nacho García ha indicado que "Eva Soriano vive con la amenaza de que en cualquier momento Antonio Orozco se presente aquí con un piano y pida que cantéis un dueto". "Es el dueto de Schrondiger", ha ironizado, "Antón y Eva, Evanio Orozcano".