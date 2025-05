Natalia Lacunza explica por qué emplea el concepto terapéutico de "la silla vacía" en 'Un castigo'

La joven artista Natalia Lacunza ha llegado a Cuerpos especiales apenas unas horas de que se estrene Un castigo, el nuevo single adelanto de su próximo álbum, que verá la luz esta misma noche.

A pesar de algunos versos despechados, la navarra ha explicado que no es "una persona rencorosa", sino que apela a ese "rechazo inmediato" que brota cuando alguien a quien se tiene aprecio "te manda a tomar por saco y dices: pues vete tú". También ha hablado del concepto artístico que se puede observar en el adelanto del videoclip, que entronca directamente con el ejercicio empleado en algunas terapias de "la silla vacía" para dialogar con una persona que no está en ese espacio.

Además, ha desvelado su colaboración con Jesse Baez para esta canción surgió de forma orgánica a través del apoyo mutuo de los artistas en redes sociales y que quiso "aprovechar ese momento" para ofrecer esta alianza al artista urbano, a quien "le encantó el tema".

En cuanto a su próximo EP, Lacunza se ha mostrado esquiva a la hora de aportar alguna pista, aunque ha desvelado que "el nombre del disco tiene un factor disléxico bastante divertido. Es una cosa, pero parece otra".

De cara los meses venideros, la compositora tiene fechas confirmadas en lugares como Rivas Vaciamadrid o los festivales Mad Cool o Sonorama Ribera. Eventos en los que está encantada de participar, pero que "son experiencias bastante agotadoras y no puedo ni cenar, porque estoy reventada". Aunque también ha confesado que "alguna vez puntual en la que si agarro una cerveza y tira millas".

En cuanto a los actuales castings que se están llevando a cabo de cara a la próxima edición de Operación Triunfo, ha confesado que no ha "visto muchísimos" aún porque está esperando a "los castings finales". "El momento casting es horrible, horroroso", ha indicado acerca de su propia experiencia, sobre todo con sus recientes "castings actorales". "Como que no es lo mío del todo, me encanta y me quiero formar, pero eso, dos días antes con el estómago cerrado".