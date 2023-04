Miguel Maldonado no se cree a Beatriz Flamini: "La cueva tenía otra salida, la vi en la Feria de Málaga"

David Bisbal es el protagonista del meme de la semana. El vídeo del cantante interpelanda a sus fans con un "lo primero de todo, cómo están los máquinas" está corriendo como la pólvora en las redes sociales. Su impetusosa actitud ha despertado carcajadas en todo el país, pero a Miguel Maldonado no le ha hecho ninguna gracia.

"Es una frase que yo digo mucho, yo registré el término 'máquina, máquinas'", se queja Maldonado, que termina reconociendo que Bisbal, muy a su pesar, le ha superado. "Ha hecho un Nadia Comăneci", dice antes de arrancar con su sección. A partir de aquí cualquier cosa puede pasar.

La mentira de la cueva de Beatriz Flamini

Miguel hace lo que le da la gana en Cuerpos Especiales. Su sección es casi una cuestión de actitud... Y hoy toca teatrillo, un pequeño sainete.

Maldonado acaba de pasar 500 días debajo de la mesa de un estudio radiofónico y ha salido agradecido y emocionado. "Estoy muy agradecido por tener el récord Guiness de inventarse las movidas", dice el humorista, haciendo referencia a la historia de la espeleóloga que ha pasado 500 días metida en una cueva.

Beatriz Flamini no cumplió el récord porque salió un momento del lugar por un problema con el wifi, pero lo que pasa es que Miguel Torres no se creee nada de nada.

"Esto es como lo del pebetero olímpico de Barcelona. Todos sabéis que en su momento se dijo que eso era verdad y luego se supo que no, por que no somos imbéciles, no vamos a quedar en ridículo delante del mundo entero", recuerda sobre aquella flecha trucada en las Olimpiadas del 92.

Solo él conoce la rigurosa verdad: "La cueva tenía otra salida. La vi en la Feria de Málaga, tomamos un rebujito. También estuvo en el Parque de Atracciones y decía 'no me hagais fotos, no las pongáis en stories".