Mikel estrena en solitario 'La Fe' y deja la puerta abierta a un reencuentro con IZAL: "Es aterrador, son nervios nuevos"

Mikel Izal acaba de lanzar La Fe, la primera piedra musical de su nuevo camino como solita. Tras años de éxitos con la banda a la que bautizó con su apellido, el artista y compositor se lanza al vacío en una nueva etapa que le tiene un poco "nervioso". El ingeniero de comunicaciones con más talento musical.

"Todo va a ser diferente, aunque de eso se trata, de que este proyecto nuevo me genere sensaciones y emociones diferentes. Son nervios nuevos. Ayer en el estreno del single estaba de los nervios, como si no hubiese hecho una entrevista en mi vida", confiesa el cantante antes de reconocer que es algo "aterrador".

En la canción Mikel habla de paciencia y del saber esperar, algo que ha tenido que practicar durante la creación de este nuevo disco, el primero de esta nueva etapa que acaba de arrancar. "Soy muy impaciente y este disco lo llevo gestando más de dos años. Empecé hace mucho y la grabación se ha hecho a fuego lento, eso ha sido un gusto, entre amigos, tres colegas que quedaban cuando podían, no nos perseguía nadie, sin drama".

Aunque no ha concretado una fecha exacta de estreno, Mikel tiene pensado estrenar este LP "a finales de año, principios de frío". Reconoce que le quedan cositas por retocar: diseño, arte visual... "Odio las fotos, o las fotos me odian a mí. Menos mal que eso ya lo he hecho. Ahora ha sido más fácil, porque sacar a cinco medianamente bien... A ninguno nos gustaba, ahora es drama individual".

No ha soltado prenda sobre el título del álbum, pero sí nos ha dado una pista importante. "Reúne dos nombres de canciones del disco, incluye la palabra 'Paraíso'", revela.

Si no se dedicase a la música se dedicaría al surf. Empezó hace dos años y asegura que es "una forma de meditación activa". "Te enfocas en lo que viene en el horizonte y solo eso, creo que me viene muy bien", dice sobre este deporte de clarísima superviviencia. "No me meto en olas que tengan la capacidad de matarme, soy un surfero chill".

A Eva Soriano se le ponen los pelos de punta todavía recordando los conciertos de despedida de IZAL. "Fueron los días más intensos de mi vida, fue muy bonito, muy triste... Yo estaba aterrado por no poder cantar, de estar flojeando la voz. Luego la energía te lleva y acabamos con un fiestón", evoca el artista.

Sobre un reencuentro con la banda, Mikel no cree que suceda "a corto plazo". "Pero nos llevamos bien, nos queremos, hemos estado 12 años juntos y si en unos años nos apetece hacer un concierto como algo simbólico para pasarlo bien y reunirnos, se hará", sentencia.

El vocalista necesitaba nuevos retos a nivel de grabación y creación. "Soy un culo de muy mal asiento, y eso equivale a insatisfacción. Yo un sexto disco de IZAL no me veía haciéndolo. Necesitaba hacer algo nuevo y ponerme nervioso. Todo es diferente y confieso que soy un adicto a la novedad".

Mikel Izal ha cambiado el rumbo y este es solo el primer vistazo de todo lo que está por venir.