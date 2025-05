Aitana: "No creo que esté toda la vida haciendo esto. Es complicado llevar una salud mental es complicado"

La entrada de Cuerpos especiales ha desplegado su alfombra azul para recibir a Aitana, la cantante que estrena este viernes el cuarto disco de su carrera,Cuarto Azul, y ha charlado con Eva Soriano y Nacho García acerca de cómo ha compuesto este álbum que califica como el "más especial" de su carrera por servirle como un "proceso muy sano y curativo".

"Mañana quiero hacer una cena con mis amigos para celebrar que sale el disco", ha indicado tras una semana extenuante para la artista debido a los compromisos de la promoción y su multitudinaria listening party en el Movistar Arena de Madrid. "Me encantó la experiencia. No estaba nerviosa por hablar con mis fans; sino porque era la primera vez que iban a escuchar los temas y claro, no iban a cantar las canciones, pero se vinieron superarriba y con el segundo estribillo ya cantaban", ha recordado sobre el evento del Movistar Arena de Madrid.

"El disco ha sido terapia completa. No era feliz con casi nada y lo que me hacía evadirme de esa sensación era el estudio"

Aitana ha explicado que Cuarto Azul ha resultado una "terapia completa". "Yo no era feliz con casi nada por una cosa psicológica que estaba pasando y lo que me hacía evadirme de esa sensación que tenía todo el tiempo era ir al estudio", ha indicado la cantante destacando "el disco está compuesto en dos fases, la oscuridad del cuarto y lo que te va llevando hacia la luz de ese cuarto; todas las canciones de este disco son mi vida. Se ve que hay momentos que estoy bastante jodida y otras en las que estoy mejor".

De hecho, tuvo que poner voluntad a la hora de crear la parte más luminosa del disco. "Fue más complicado porque todo el tiempo tenía que hacer mucha verdad y tenía muchas canciones tristes y baladas, y dije tengo que hacer otras canciones", ha destacado, por lo que finalmente terminó encontrando inspiración en estilos como el de ABBA para "la parte mas de luz, más de sintex".

Además, Aitana se ha apoyado en su propio crecimiento para el concepto visual del nuevo álbum. "Yo crecí en un cuarto azul porque hasta los seis meses le dijeron a mi madre que iba a ser un niño, me iba a llamar Hugo. Pintaron la habitación de azul, una cosa muy patriarcal, pero bueno... De hecho toda mi ropa era de niño", ha explicado, añadiendo que Cuarto azul es "el lugar seguro donde crecí, donde me siento yo y donde vuelves cuando te sientes un poco perdida; también el juego de cuarto álbum, cuarto azul", ha zanjado entre risas

Una de las colaboraciones más destacadas del álbum es la que tiene con Alaska en La chica perfecta, de la que ha confesado su admiración por ser " muy transgresora y reivindicativa" dar la vuelta a las críticas con su inteligencia. Un aspecto en el que ha encontrado un símil dadas las críticas que recibe la joven catalana, asegurando que "al principio si me guardaba algunas cosas porque prefería no meterme en conflictos, pero ahora sí que prefiero decir lo que siento". También la que tiene con la artista Ella Taubert, próxima invitada de Cuerpos especiales y con la que rápidamente ha entablado amistad, a pesar de desvelar que no tiene muchos amigos por ser muy tímida y le cuesta tener confianza.

Su próximo gran reto son los tres conciertos que dará el próximo mes de julio, el día 19 en el Estadio Olímpico de Barcelona y dos en el estadio Metropolitano los días 30 y 31. "No van a salir todas las canciones de Cuarto azul en los estadios porque esa gira vendrá luego. Estos tres estadios son un viaje por mis discos", ha explicado, añadiendo que posteriormente habrá "una gira específica de este nuevo álbum en la que, además, quiere ir a Latinoamércia. Sobre los cambios de sus compromisos madrileños, ha recordado cómo le afectaron a nivel personal. "Me estaba volviendo completamente loca", ha confesado, "lo que me pasó a nivel psico era gran parte eso".

También ha desvelado que está pensando en realizar un podcast con sus amigas, tratando temáticas de "mujeres empoderadas", principalmente, aunque sus compromisos actuales no le permiten dedicar todo el tiempo necesario a esta tarea. "Querían empezar en junio y les dije: Esta es mala fecha".

Como no podía ser de otra forma, también ha habido tiempo de realizar uno de los clásicos juegos de Javi Sánchez en los que ha asegurado que uno de sus objetos más queridos actualmente es un peluche gigante que no pudo conseguir durante su viaje a Japón, pero que "alguien" le ha regalado uno y lo guarda en casa con cariño, o que su primer concierto, con 16 años, fue en el Palau Sant Jordi durante un concierto de Estopa.

Una circunstancia con la que rápidamente Eva Soriano ha aprovechado para proponer una colaboración. "Obviamente, sí", ha aseverado Aitana, "me muero si hago una colaboración".