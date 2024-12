Nil Moliner es el dueño de la última taquilla de 'Cuerpos especiales': "Me hace mucha ilusión"

Recién llegado de haber colgado el sold out en su concierto en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, Nil Moliner ha aterrizado en Cuerpos especiales con un poco de "resaca emocional y resaca no emocional", ha confesado entre risas ya no es "de beber mucho, pero se acababa la gira y, entonces...".

El cantante se ha pasado por el programa para presentar 12.500 pasos, el docuconcierto grabado durante su destacado show en el Palau Sant Jordi y que, en las propias palabras de su protagonista, "es guapísimo", consiguiendo la última taquilla del antimorning show de Europa FM por su quinta visita al estudio. "Me hace mucha ilusión", ha indicado Nil Moliner ante este privilegio.

Tan llamativo título responde a la distancia que separa el icónico escenario de su casa en Sant Feliú de Llobregat. "Hay momentos fuertes, igual no de llorera, pero sí que dices: Uy", ha explicado Nil Moliner, que ha desvelado que su director, Alberto García, se ha quedado a dormir en su casa para plasmar sus momentos más íntimos.

A lo largo del docuconcierto se observa cómo prepara el cantante sus shows y sus momentos más especiales, recordando cómo ideó su salto sobre el piano. "Me gusta pensarlo todo mucho, pero sí que damos paso a la improvisación y hay veces que se queda para el resto de conciertos", ha explicado.

Por otro lado, Nil Moliner ha desvelado cómo surgió su colaboración con Daniela Spalla en Vuela alto y qué es lo que aporta la artista. "Le da lo contrario a los versos", ha explicado por lo animado del tema, "esa paz y esa tranquilidad; le da otro plano a la cancion".

Además, también ha habido tiempo de abordar sus próximas grandes fechas como su concierto de 2025 en el WiZink Center de Madrid o su show en el Polar Sound de Baqueira, donde tocará "a 0 grados", como ha indicado Eva Soriano. "No me gusta el frío, pero me gusta el planazo", ha indicado el artista, que además de esquiar desde su niñez, ya ha experimentado lo que es cantar bajo condiciones climatológicas adversas, por ejemplo, en Toledo, donde bajó a tocar entre el público a pesar de la amenaza de cancelación del show por las fuertes lluvias.

