Nil Moliner revela quién es la mujer que habla en el adelanto de 'Dos primaveras', su nuevo single

Nil Moliner visita Cuerpos especiales para presentar Dos primaveras, su nuevo single. Y escuchando este nuevo temazo, ¿ha besado Nil a alguien bajo la lluvia? "Sí, está bien. Tiene su punto emocionante, así de noche...", revela.

También nos confiesa que ha estado pendiente de las primeras reacciones de sus seguidores sobre esta nueva canción: "De momento bien. Los comentarios son buenos. Me da vértigo ver algún comentario malo, porque te quedas con los malos siempre".

Para anunciar el lanzamiento de Dos primaveras, Nil publicó en redes sociales un vídeo en el que se veía un primer plano de miel, mientras se escucha la locución de una señora mayor. "Es la abuela de un amigo mío. Buscaba una voz en off muy peculiar que contaran este manifiesto. Y empecé a decirle a colegas que tienen abuelas, porque yo no tengo, y me mandaron varios y cuesta que una abuela sepa interpretar, y al final escogí esta".

Nil Moliner tiene un estilismo muy peculiar. Como él mismo dice, le gusta ir "pintón". "Esto mis colegas del pueblo no lo entienden", bromea. Pero a veces estos estilismos no son lo más cómodo para sus conciertos: "En los conciertos iba con falda y con unas mallas debajo. Pero en los conciertos volaba, y entonces la gente miraba para arriba y era 'rarete", explica entre risas por la perspectiva que tenían sus fans.