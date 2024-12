Niño Paco encuentra una "figura paterna" en su "familia disfuncional"

La cosa ya pintaba propicia para contar las intimidades de Niño Paco cuando ha contado "la verdadera historia de Pinocho", el relato de "una situacion de vulnerabilidad" en la que Geppetto no deja de ser un señor que "tenía dos hijos, pero Servicios Sociales le quitó a los muchachos y, como no podía recuperar a sus hijos, pues se creó un niño de madera porque no podía cubrir esa falta".

Una historia previa al Paconsultorio, en el que el pequeño Andrés ha preguntado por el origen del metal. Una pregunta que ha servido para que Niño Paco desvele en Cuerpos especiales que su madre ha encontrado el amor en Juancho, a quien le encanta el metal y deja que el colaborador más irreverente del programa los escuche.

"He encontrado una figura paterna a la que admirar", ha indicado, recordando como Juancho le deja "ir de paquete en la moto", mientras que su verdadero padre le ofrece las colillas del cenicero para "una cena de picoteo".

