Niño Paco irrumpe en Palencia transformado en un Niño de San Ildefonso

No es un muñeco de trapo, no, es el jovencito con menos vergüenza del planeta. Mira que le hemos avisado de que cuando nos lo llevemos de excursión no debe robar, y el Niño Paco no para.

Ha sido bajarse de la maleta de Cuerpos especiales y birlar las llaves del Teatro Principal de Palencia. Pero eso no es lo peor. Ha querido apropiarse de la cartera de la Alcaldesa de la Ciudad, Miriam Andrés, pero luego resulta que no era ella.

La ciudad castellana ha sido testigo de la transformación de Niño Paco en uno de los Niños de San Ildefonso. "La cárcel y los colegios no son tan diferentes. Uniformes, patios, gente vendiéndote droga... Y también hay trabajos forzados. En el cole lo llaman Test de Cooper", se queja.

Pero cuidado, porque detrás de todo esto parece que hay un plan malévolo. ¿Querrá Niño Paco trucar los bombos para que salgan sus números en el sorteo de Navidad? "Aquí solo hay un niño que quiere hacer feliz a la gente y repartir felicidad", lamenta para luego hacerse el muerto y terminar su microshow faltando el respeto a los vecinos palentinos y sus "muñecas". Este muñeco de trapo no tiene remedio, menuda condena.

👉 Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.