Niño Paco, preocupado por la gentrificación de su pueblo: "Llegan barbudos que se creen que pueden restaurar un granero"

Niño Paco se va a ir de vacaciones a su pueblo. "El Toys r Us del Jarama", le dice Iggy Rubín para chincharle, pero no. Su pueblo se llama Villatoloma y está preocupado porque se gentrifique masivamente.

"No te voy a decir dónde está porque luego se gentrifica y se llena de barbudos que se creen que pueden restaurar un granero, y ahí meten todos sus ahorros, se creen que en dos findes lo van a tener... Luego se vuelven pobres, porque evidentemente no sabían nada de construcción, luego lo dejan porque su relación no era tan sólida como ellos creían y al final se llena el pueblo de hormigoneras que no dejan nada bonito", exclama, enfadadísimo.

El Corrales y el Cabra son sus colegas locales. Matan el tiempo escuchando al Koala, se levantan al mediodía, desayunan cuatro huevos revueltos, pan con leche, pan con tomate... Se van a la plaza, juegan al amigo invisible, luego al río a tirar piedras... ¡Y terminan con la verbena, escuchando Paquito el Chocolatero!