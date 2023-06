Niño Paco se queja de los viajes en tren: "He diseñado mi nave espacial, se llama MET1ROP2S"

Niño Paco también estuvo en el especial de León de Cuerpos especiales. El pequeño colaborador del morning de Europa FM se fue en el tren con todo el equipo para grabar un programa con público en el Aula Magna de la Universidad.

No llegó demasiado contento a grabar su sección y, cuando le tocó entrar en antena, lo dejó muy claro. "Se me tiene en muy baja consideración porque soy un niño de gomaespuma", se quejó ante Iggy Rubín. "Solo pido viajar como todos los demás. ¿No tengo los mismos derechos que los portátiles de los guionistas?".

¡Claro que sí, Paco! El presentador empatizó con el pequeño gamberro, que le frenó los pies. "No quiero tu caridad, ya me he ocupado yo de diseñar mi propio transporte", le dijo. "No le voy a robar el coche a nadie, ¿no ves que la mayoría son estudiantes? He diseñado una nave espacial".

"En el espacio todos son ventajas", le explicó sobre su decisión de crear su propio cohete y luego las enumeró.

"Uno, en el espacio no hay ley, por lo que mi tortícolis de mirar hacia atrás mejoraría".

"Dos, la idea de poder echar gapos desde el espacio me seduce bastante".

"Tres, está lleno de chatarra espacial. ¿Tú sabes lo de pasta que puedo sacar con todo el aluminio que puedo pescar?"

"Y por último, la cuatro, four... like the fingers that I have"

"Como dice mi tío Mauricio, en lo oscuro siempre pasan cosas...", apuntó Niño Paco, que ha negociado con Elon Musk la financiación de la nave que ya tiene nombre. "La he llamado MET1ROP2S... ¡O El Pedorro como lo llamamos Elon y yo!", añadió provocando las risas de los oyentes.

Niño Paco se despidió con una cuenta atrás, como si fuese él mismo el cohete. "Cuatro, tres, dos...." ¡Hasta la siguiente visita!