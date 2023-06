Un seguidor de 'Cuerpos especiales' pide matrimonio a su chico en el especial León y Eva Soriano le hace spoiler

Eva Soriano, Iggy Rubíny todo el equipo de Cuerpos especiales se han trasladado a León para grabar un programa especial con público desde el Aula Magna de la Universidad.

Los oyentes han intervenido en distintos momentos de la grabación y han entrado en persona en el break para el coffee, que ha tenido doble participación. Primero entró un bebé, Leo, que ha balbuceado ante el micro, y luego Héctor, que tenía una sorpresa para su chico y Eva Soriano le ha hecho spoiler sin querer.

No ha sido un spoiler de poca importancia. Ha sido el spoiler definitivo, como lo ha bautizado Iggy sin quedarse corto. Ha sido el MEGASPOILER y aquí está la prueba:

— Estoy aquí al lado de mi chico, que se llama Juanma...

— ¿Le vas a pedir matrimonio?

— Gracias, Eva, por estropearme la sección...

(Aplauso y risas del público)

"Nooooo.... Noooo..... Noooo..." ha sido lo único que ha podido decir Iggy al escuchar a su compañera. "Miguel, sé cómo te sientes", ha añadido Héctor refiriéndose a Miguel Maldonado, que se autospoileó en su sección.

El momento pasó de ser mágico a ser cómico.

— Puedo perdonarlo, puedo perdonarlo.

— Pero, tío, ¿qué probabilidades había...?

— Eva, he empezado diciendo 'Estoy aquí con mi chico, Juanma, llevamos 10 años...'

— ¡No ha dicho lo de los diez años!

— Bueno, lo digo ahora... ¿Quieres preguntárselo tú?

Héctor se lo ha tomado con humor y Eva le ha encontrado solución: "Pídeselo y os caso ahora mismo". "Hacemos una cosa, volvemos a hacer esto y no ha pasado nada... Tira, es tu momento", ha seguido.

Dicho y hecho. Héctor ha recuperado la petición y Juanma le dijo sí.

"También tengo que decir que te lo has currado poco", ha seguido justificando Eva. "Bueno, en realidad no ha dicho spoiler porque ya lo sabía. Íbamos a ir a tu programa, no pudimos ir al final....", ha contado Juanma. "Iba a pedir el micro en tu otro programa y no pudimos", ha seguido Héctor.

La despedida del break para el coffee/spoiler de Eva la ha hecho Iggy Rubín: "Hasta aquí Cómo conocí a vuestro padre edición León".