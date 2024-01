Niño Paco resuelve las dudas de los infantes para evitar divorcios y conseguir tener un perro

Este año, Niño Paco se ha propuesto ser un "niño bueno" así que si tienes un problema... Paco te lo soluciona en su consultorio particular.

Un espacio en el que los infantes pueden acudir a él en busca de consejo para guiarles en esta primera pantalla de la vida. No serán los únicos. Los padres también pueden consultar al gurú más relevante de Europa FM.

Este lunes ha tocado echar un cable a un niño preocupado por la sordera de sus padres, que no dejan de hablarse a gritos. Y resolvemos también las dudas de una pequeña que quiere adoptar un perrito, pero sus padres no la dejan. "Querida amiga, si quieres un perro, a tope, pero si es un capricho de una niña de cuatro años, déjalo estar. Los perros no son un capricho", dice, muy serio.

Lo mejor para comprobar el compromiso hacia el animal puede ser empezar por el cuidado a un perrito piloto. "Un peluche de esos que hacen guau, guau, y se giran. Si ves que te dura, ya estás preparada para tener uno".

Si quieres consejo del Niño Paco, manda una nota de voz con tu consulta al 600565908