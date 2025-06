Gorka Otxoa, sobre su trabajo con Leire Martínez en 'Desaparecido': "Ha vuelto a sus orígenes y está brillante"

Eva Soriano y Nacho García han recibido este lunes en Cuerpos especiales a uno de los actores más buscados del momento: Gorka Otxoa, al que persiguen por la calle, Instagram y reuniones familiares para que dé alguna pista sobre el final de Desaparecido, su nueva serie que tiene a mucha gente indignada porque los capítulos se estrenan semanalmente y no permite maratonear.

"La gente está acostumbrada a maratones y hemos vuelto a la televisión antigua de capítulo semanal", ha contado el actor, que recibe mensajes de desconocidos en Instagram para que le cuenten qué pasará en los dos capítulos que quedan por emitir y tiene a su sobrina preguntándole constantemente quién es es el asesino para llegar a clase con información privilegiada.

Él mantiene el silencio y se muestra feliz de la buena acogida que ha recibido este trabajo que "se estrenó sin promoción" y que está recibido una gran acogida. "Es una locura", dice el actor de 46 años que interpreta al padre del adolescente desaparecido.

La madre es la cantante Leire Martínez, su exmujer que "tiene una enfermedad chunga". "Empezó como actriz antes de triunfar como cantante. Ha vuelto a sus orígenes y está brillante. Es un amor y un gusto trabajar con ella", ha dicho Otxoa sobre su compañera de rodaje.

El actor también confiesa que no fue fácil hacer este trabajo. Desaparecido se rodó dos veces, en castellano y en euskera. "Fue un poco durete", ha confesado el actor sobre esta práctica habitual en el cine de los años 30, y ha apuntado una particularidad. "Es igual pero diferente porque los planes no son exactamente iguales", ha dicho para luego añadir que hay una versión más tierna y otra más agresiva. "En euskera no hay insultos, hay leves, naifs, absurdos... Nos pasamos al castellano cuando lo cabreamos".