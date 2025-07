Nyno Vargas, sobre la composición de su álbum: "Me gusta componer sobre la realidad que he vivido durante estos años"

La entrevista de Cuerpos especiales a Nyno Vargas no ha estado exenta de dificultades ya que ha tenido que conectarse desde su Valencia natal debido a dificultades domésticas. "Me he montado un gimnasio en casa y lo he inaugurado a lo grande", ha explicado el de Burjassot, que ha "perdido dos uñas" debido a un accidente, aunque se muestra despreocupado porque "las uñas crecen".

El efecto Nyno... Fin es el último trabajo del artista urbano, un álbum que lleva "arrastrando años" y en el que "se han cambiado un montón de cosas" ya que era un trabajo proyectado tiempo atrás y con el que le "pilló la pandemia". Sin embargo, ha mantenido gran parte del tracklist por "el amor que les tenía" y, aunque "no era la tendencia musical del momento", sí que era "lo que yo sentía".

Su canción Eterno es una especie "agradecimiento al público y una despedida", ha explicado, añadiendo que ese trata, también, de "un nuevo comienzo". "Me gusta componer sobre la realidad que he vivido durante estos años", ha indicado acerca de las letras del nuevo álbum.

Un disco en el que también ha contado con la participación de uno de sus colaboradores habituales como es Davilés de Novelda y con el grupo Los Yakis, con quienes ha regrabado una versión que Nyno Vargas lanzó al comienzo de su carrera. "La versión que yo tenía original no hay por dónde cogerla", ha recordado entre risas, destacando las anécdotas que surgieron durante el videoclip. "Pidieron cuatro botellas de whisky y me acabaron liando a mí y nos quedamos tres o cuatro días más en Sevilla".

También ha declarado que no cierra la puerta a participar en el Benidorm Fest o representar a España en el festival de Eurovisión. "No lo estoy planeando pero si alguien quiere que lo haga, como soldado me presento", ha indicado, pensando en una "mezcla de urbano con flamenco y con una coreografía que cuanto peor sea, mejor".