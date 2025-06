La Paloma confiesa el sentimiento de su single 'Sé lo que quiero': "Es un poco para autoconvencerte"

Juan, Nico y Lucas, los integrantes de una de las sensaciones del rock nacional como es La Paloma, se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Sé lo que quiero, el segundo adelanto de su próximo disco.

En el mismo día de su publicación, los artistas han explicado que, a pesar de lo convencido del título, en realidad tienen tan claro qué es lo que quieren. "Es más decírtelo a ti mismo, pero no lo sabes tanto. Es un poco para autoconvencerte".

Un single que mantiene parte del sonido mostrado en su primer adelanto, Si no me muevo, aunque confiesan que en sus nuevas composiciones tratan de encontrar nuevos caminos. "Inconscientemente caes en cosas que acaban siendo marca de la casa, pero intentamos no hacerlo", han indicado.

Su nuevo álbum, como han adelantado en exclusiva, verá la luz finalmente en el mes de octubre, un proyecto para el que han tenido que aprender a gestionar las distintas presiones a las que se han enfrentado con un segundo disco. "Está la presión que se pone a uno mismo y al que sientes desde fuera. Tenemos que hacer algo que lo tenemos que defender dos años de gira, algo que te guste a ti y que supla expectativas de público, discográfica... hay muchos tipos de presión".

Un lanzamiento que, además, llegará con tercer adelanto "después de verano" de Elegante, el tema que han interpretado por primera vez juntos en El rincón de cantar de Cuerpos especiales.

Sin embargo, a pesar de que no han indicado la fecha concreta de la publicación del álbum, sí que han desvelado que la semana que viene darán a conocer los conciertos de su próxima gira.

Además, la entrevista ha girado a un carácter gastronómico ya que tienen una cuenta alternativa en la que los componentes de La Paloma muestra el gusto que tienen por la buena cocina. "Estamos hablando de cantidad y de calidad", han asegurado entre risa, destacando el buen criterio de Lucas a la hora de elegir dónde comer durante la gira: "No falla".