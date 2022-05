La Pegatina vaticina quién ganará Eurovisión y cómo le irá a Chanel

La Pegatina está a punto de lanzar Hacia Otra Parte, su nuevo disco que saldrá a la luz el viernes 13 de mayo y para el que se han currado un packaging con el que flipan Eva Soriano e Iggy Rubín al recibirlos en Cuerpos especiales.

"Como es un disco de colaboraciones internacionales, hemos ido viajando a diferentes países y hemos ido a todos los sitios que aparecen en el libreto del disco", explican.

Y muy pronto podremos disfrutar de las 10 canciones de Hacia Otra Parte en directo, porque La Pegatina ha creado un nuevo show "post pandemia" para poder disfrutar a lo grande: "Hemos preparado unos visuales en los que hemos perdido a ilustradores que nos gustan que nos dieran elementos con los que jugar en la pantalla de cada una de las canciones".

Además, recordamos que La Pegatina ha agotado entradas para el showcase exclusivo con Europa FM en Haro, donde ya han agotado entradas. "En Haro vamos a hacer una versión reducida de nuestros conciertos en una hora, para que no tengan que ir a la clase de zumba al día siguiente".

Yo quiero bailar es el último adelanto de Hacia Otra Parte antes de su lanzamiento. Un título que no podemos evitar que nos recuerde al éxito de Sonia y Selena y que Adrià nos recuerda que salieron de una semifinal de Eurovisión. Ante estos datos y sabiendo que es un gran eurofan —fue compositor de La Venda de Miki Nuñez—, Eva Soriano quiere saber si La Pegatina participaría en el certamen. "No se puede, porque nosotros somos nueve y el máximo de personas permitidas en el escenario son seis, y no podemos ir", explica Adrià.

¿Y quién cree Adrià que ganará este año? "Hay bastantes posibilidades de que gane Portugal. A mí me parece la más guay de todas las canciones. Ayer pasó la semifinal como una de las favoritas, lo que pasa que al haber ganado Salvador Sobral con un tema similar, igual no. Y creo que Chanel lo tiene muy difícil, porque este año tiene que ganar alguien que haga urban o que haga algo rollo Dua Lipa".