La Pegatina arrasa en su concierto de Castellón: revive el showcase exclusivo de Europa FM

La Pegatina lleva un 2022 muy intenso gracias a su nueva gira con la que recorrerán tanto España como otras ciudades europeas para llevar su mezcla de rumba con ska y su buen rollo por todos los rincones.

Tras pasar por la sala The One en Alicante, la banda catalana vuelve a la Comunidad Valenciana con un un showcase exclusivo de la mano de Europa FM para colgarse otro nuevo cartel de sold out en su concierto de Castellón.

El grupo ha calentado el ambiente con algunos de sus mejores éxitos. Desde Cómo se hacen las flores o Volar, hasta temas como Mamá con el que han levantado al público de Castellón. Así ha sonado este icónico tema.

Además, los chicos de La Pegatina también han deleitado a sus fans de Castellón con canciones como Down for love o su éxito Maricarmen, uno de sus temas más conocidos. Todo ello sin olvidar tampoco Lloverá y yo veré, otra canción icónica del grupo.

Aún así, esta no ha sido la última oportunidad que te da Europa FM para disfrutar de un showcase exclusivo de La Pegatina, tienes otras citas con nosotros y la banda en Haro (La Rioja), el 13 de mayo. Tienes toda la información aquí.