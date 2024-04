'Postales de Invierno', el nuevo disco de The New Raemon, nació de un poema que escribió para un amigo fallecido

Un músico increíble con un nombre tan común como Ramón Rodríguez... Pero que es más conocido como The New Raemon.

Con muchos planes y novedades debajo del brazo viene The New Raemon.

Sin ir más lejos, este 13 de abril toca en la Sala Copérnico de Madrid con ocho músicos más en el escenario, "algo equitativo entre hombres y mujeres", dice. Con él estarán Leia (que además es su hija) y Laia, a las que, con esos nombres, ya ha intentado convencer para que monten un dúo... Sin mucho éxito. "Habrá cinco chicas, cinco chicos, y un director de orquesta", cuenta.

Postales de Invierno es su nuevo disco, pero en este show tocará un total de 30 canciones, incluyendo muchas de toda su trayectoria. Tiene una buena razón para hacerlo: "Cobramos las entradas a 27 pavos, así te sale a menos de un euro el tema". Sara Sístole, Sofía Comas y Annie B Sweet también están invitadas a cantar con él.

Caen los árboles es uno de los temas de este nuevo álbum, que está dedicado a su amigo Sergi. Todas las canciones surgieron de un poema larguísimo que le escribió poco después de que falleciese. "Monté mi primer grupo con él, así que tenía todo el sentido. No tenía planeado hacer el disco y me salió en dos meses. Llevaba mucho tiempo malito, ya lo sabíamos", recuerda.

Una carta de amor a un amigo del que nació el primer disco que se autoedita. "He montado una discográfica, también hago discos para otros artistas", explica el artista antes de confesar que él se conforma con tocar por lo menos una vez al mes en un sitio. Aunque vive bien, no quiere grandes lujos: "Con 2000 euros al mes, me conformo".

Reconoce ser algo olvidadizo con los ensayos, pero la anécdota que más recuerda ocurrió en medio de un directo. "Una vez me invitó Loquillo a cantar en un Sonorama y se me olvidó la letra. Al final lo salvó él, pusieron un telepronter, pero estaba muy lejos. Yo tengo hasta 300 canciones, no tengo sitio para las letras de los demás", bromea.

