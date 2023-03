Rocío Aguirre: "Soy ese tipo de persona que borra las fotos de los ex de Instagram"

Han pasado por Cuerpos Especiales actores, directores, escultores e incluso pintores... ¡Pero nunca una fotógrafa! Rocío Aguirre es la primera profesional con la que charlamos de esta disciplina, un mundo ajeno que descubrimos más de cerca gracias a su mirada personal.

No siempre es fácil que la conexión entre fotógrafo y modelo funcione. Para Rocío es tan importante la labor del que dispara como del que posa. Lo que más odia capturar son animales y niños. "La madre se pone 'te voy a comprar un juguete luego' y es como ufff", dice.

Chanel, Aitana, Rossy de Palma, Paco León, Dulceida... Son muchos los celebrities que han pasado por su objetivo. "Yo creo que los personajes saben muy bien cómo quieren salir, lo hacen así", responde ante la insitencia de Eva por saber si alguno le ha puesto muchas pegas o complicaciones.

"Los famosos son más agradables que los clientes porque están más acostumbrados, saben hacerse fotos y saben que es parte de su trabajo", explica.

En la autobiografía fotográfica y personal que ha publicado hay un montón de retratos e imágenes de gente que ha pasado por su vida. Antiguos amores, viejas amistades... "Legalmente solo tienes que pedir permiso para publicarlas si sale su cara", desvela la profesional. "Aunque si es alguien que puede ser muy reconocible, como por ejemplo por sus tatuajes, mejor pedirlo. Ya me pasó", cuenta.

"Me llamó la atención que las fotos que no eran tan comprometidas fueron las que me dieron más problemas", dice refiriéndose a una amiga con la que ya no guarda tanta relación. "Una pesona me dijo '¿puedes retocarla un poco?', pero no voy a decir quién", revela.

"La de la portada es mi foto favorita, es la única foto que está más bien posada, buscada. Era una sesión con una modelo, y cuando terminamos el estilista cogió las botas y dije 'ponlas ahí'", explica Aguirre.

La foto favorita de Eva es una imagen que no entiende: la de una iguana atropellada, muerta en una carretera. "No es explícita, parecía una iguana a tope de drama", asegura Eva, a la que el equipo de Cuerpos Especiales ha tachado de psicópata.

A raíz de este tema, Rocío cuenta que una vez publicado el libro ya no acostumbra a hacer ese tipo de fotografías. "Me pasó que cuando he estado mal en una relación me encontraba animales muertos, como un mal augurio", explica.

Sobre la dificultad de captar intimidad, Aguirre asegura que es algo que todo el mundo hace constantemente pero que "no lo comparte". "Yo soy ese tipo de persona que borra a los ex de Instagram", sentencia, muy convencida. "Ahora lo archivo, antes es que no se podía", afitrma.

Aguirre dice que está "enamorada" de Madrid como ciudad para sacar fotos, pero también le encanta Nueva York y "la luz que tiene". "La mezcla de culturas que tiene me encanta también", revela la artista, que acostumbra a corregir a los aficionados a no ser que sea ella la que modela.