Rubén Pozo, sobre 'Vampiro': "Soy un vampiro casero, siempre me ha costado dormir"

Rubén Pozo está de estreno. El artista visita Cuerpos especiales para presentar Vampiro, su nuevo álbum que adelantó con Mañana es lunes. Sobre el nombre del álbum, Rubén confiesa que es un vampiro casero: "Me cuesta dormirme, el momento hasta que me duermo me cuesta muchísimo porque empiezo a contar las horas que me quedan y me pongo nervioso".

Sobre la gira que va a acompañar este lanzamiento, Rubén explica que está haciendo una gira a guitarra y voz pero después del verano hará unas presentaciones con banda, aunque confiesa que no se quiere estresar porque ya se pone suficientemente nervioso antes de actuar: "Ese nervio antes de salir del escenario luego me viene bien porque cuando salgo estoy más relajado".

Uno de los temas de Vampiro es Abel y Caín, donde colabora Miguel Ríos: "Tiene una energía inagotable, sigue cantando ya no igual que siempre, sino mejor. Para mí debería estudiarle la NASA".