Santos Solano explica qué es el sentido de pertenencia a un grupo y por qué influye en nuestro comportamiento

Te interesa Santos Solano explica qué es el síndrome de desgaste profesional, sus síntomas y cómo se trata en consulta

La visita de Santos Solano este martes a Cuerpos especiales nos ha servido para aprender sobre psicología social, en concreto nos ha adentrado en el concepto sentido de la pertenencia, en qué es y en cómo influye en nuestro comportamiento.

"Primero vamos a entender cómo crean las personas la identidad. Normalmente lo hacemos en base a lo que pensamos que los demás perciben socialmente de nosotros, pero también en la forma en que nos identificamos, con unas personas u otras, sintiéndonos parte de una comunidad", ha introducido el psicólogo de cabecera del morning de Europa FM.

Qué es el sentido de la pertenencia

"Es el sentimiento conciencia de formar parte de uno o varios grupos o comunidades", ha explicado sobre el significado de sentido de pertenencia. "Tomamos como modelo de referencia a estos grupos, los cuales influyen directamente en nuestras características y la percepción que tenemos de nosotros mismos".

Esto se da mucho en la adolescencia, ha continuado, "una etapa en la que estamos intentando pertenecer. Pasamos de la familia y empezamos a buscar esa identidad social de grupo. Por eso pasamos por muchos modas e incluso alguna con la que luego no nos sentimos identificados", ha apuntado.

"Lo más importante es que en función de cuántos rasgos compartimos con esos miembros de la comunidad, más probable es que sintamos identificados con ellos. Además los usamos como pruebas de que formamos parte de un grupo", ha explicado.

¿Se puede formar parte de varios grupos?

No solo se puede formar parte de un grupo, pueden ser varios.

"No solo se limita a eso. La familia, el pueblo donde nací, un país, un equipo de fútbol, un artista determinado, un programa de radio... Vosotros seguramente pertenecéis este sentido de pertenencia en gente", ha explicado el psicólogo de Cuerpos especiales a Eva Soriano e Iggy Rubín.

¿Y para qué sirve pertenecer a un grupo?

La cuestión es 'vale, pertenezco a un grupo', pero ¿para qué?

"El sentido de pertenencia sirve porque sabemos que es algo adaptativo, aumenta la probabilidad de supervivencia. Necesitamos a los demás para seguir viviendo, a través del intercambio de favores, nos va a permitir estar socialmente más adaptativos", ha añadido.

Es algo así como "tener personalidad de grupo". "Vamos a irnos a la prehistoria, es adaptativo que varios seres humanos pongan en riesgo su vida con el objetivo de ir de caza para alimentar a otros. Necesitamos un sentido de pertenencia. O, por ejemplo, hay una amenaza externa a una comunicad, necesito tener ese sentimiento de pertenencia para tener la motivación para luchar y defender a gente que a lo mejor ni conozco".

¿Hay que ser siempre del mismo grupo?

Lo bueno es que no se entra en un grupo y hay que quedarse toda la vida. En la adolescencia cambiamos y con el paso de los años, también.

"Por suerte sabemos que no es algo estático, no tenemos que seguir siendo fieles toda la vida al mismo grupo social. Podemos ir reflexionando, cuánto nos aporta, qué aporto yo... y ahí vamos a notar que algo ha cambiado en el grupo, o en el influencer o cantante que seguimos, no nos sentimos tan identificados y podemos dejar el grupo".

También sabemos que los cambios sociales pueden influir. Un discurso de un deportista que seguíamos en los 80, ahora puede no convencer y preferimos formar parte de otro grupo.