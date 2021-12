Seis canciones de Jota Music para motivarte mientras corres... ¡Y mientras comes!

Te interesa La playlist de Jota Music

"Hola buenos días. Me encanta vuestro programa y me gustaría ver si me pudiéseis hacer una playlist. Tengo este sábado una cena de un club de atletismo, y quiero una playlist para bailar un poquito por la noche. ¡Muchas gracias!".

Es la nota de voz que nuestro dj estrella de Cuerpos especiales ha seleccionado para crear hoy su lista musical.

El correr es como la música. Tiene su propio tiempo y ritmo, y puedes acelerar y reducir la velocidad a tu antojo. Pero a veces, es necesario transformar el campo de atletismo en un gran local de fiesta, y cambiar tu outfit de deporte, por un elegante traje de noche. Esta playlist de Jota Music te dará la perseverancia, la motivación y el impulso que no solo necesitas para salir victorioso de una competición, también para ser el rey de la pista de baile.

Hoy te toca olvidarte de tus zapatillas de correr, y tranquilo, que esta vez no te cansarás. ¡Anímate y dale al play!.

'Hypnotized', de Purple Disco Machine, Sophie and the Giants

'Reggaetón lento', de CNCO

'Runnin'', de Beyoncé

'Revolución', de Amaral

'If You Really Love Me (How Will I Know)', de David Guetta x MistaJam x John Newman

'Torn', de Ava Max

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.