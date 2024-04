Sofía Cristo y BJONES denuncian la falta de apoyo por parte de "Djs referentes" por ser mujeres

Sofía Cristo y Bjones forman una de las duplas de Djs de música electrónica más top del país.

Dos mujeres en cabina que rompen las salas de baile y que nos presentan el último tema que acaban de lanzar. Se trata de una nueva versión, un cover del mítico Everytime We Touch de Cascada que estará disponible a partir de este viernes en todas las plataformas.

Trabajar a cuatro manos tiene sus ventajas porque "siempre hay una persona que puede aportar más en unas cosas y la otra en otras". En este caso, Sofía se muestra eternamente agradecida a Bea (Dj Bones), ya que ha sido "el hilo conductor para poder producir este tema".

Se admiran mutuamente. "Trabajar con ella es un gusto porque es como si nos conociéramos de toda la vida y en realidad no es así. Nos hemos seguido las trayectorias, pero ahora estamos muy hermanadas. Este verano va a ser la hostia", dice Sofía, emocionada. Reconocen ser "mujeres independientes, luchadoras, que hemos trabajado desde cero y no nos ha ayudado absolutamente nadie".

La profesión de Dj, que está bastante masculinizada, no es un mundo fácil para una mujer. "Yo he recibido cero apoyo por parte de mis compañeros, de esas personas conocidas de la industria, los referentes nunca me han dado la mano ni me han reconocido o felicitado", cuenta Bea, que ha sido la primera Dj española en hacer el main stage de Tomorroland. "He visto cómo me han dado la espalda y me cerraban puertas. En muchos festivales en España tengo la puerta cerrada por Djs, que dicen 'no la traigas'", denuncia.

"A mí también me pasa. Pensé que era por ser 'hija de de', pero también es por ser mujer", añade Sofía Cristo.

Por si no fueran pocos titulares, Sofía y Bea nos han regalado una exclusiva. Estarán pinchando en las fiestas de San Isidro en Madrid.

