Sonia Mangas, sobre resucitar programas antiguos de TV: "Tienes que cambiar algo para que no te denuncien"

Los años que abarcan desde los 90 a los primeros años de los 2000 están considerados como aquellos en los que los programas de televisión parecían no tener límites. Una forma de hacer televisión que ha llevado a Sonia Mangas a publicar No hemos salido tan mal. Historias de la tele que crio a los millennials,una obra en la que repasa algunos de los formatos más polémicos vistos con la perspectiva de hoy en día.

"No el 100 %, pero de media, no hemos salido tan mal", ha explicado la autora, para quien ha sido "un placer" volver a ver aquellos programas con los que creció para escribir su libro. Sin embargo, también se ha encontrado con dificultades para acceder a algunos de los documentos porque "muchos que estan en el archivo y tienen unos derechos con los que no puedes entrar". "Me ha tocado bucear", ha explicado a modo de conclusión.

Durante su investigación, Sonia Mangas ha indicado que la televisión actual ha cambiado "en el glitter", en referencia a que "había muchísimo dinero" y muchas de las prácticas que se llevaban a cabo, como la omnipresencia de chicas como reclamo o la seguridad de los participantes, no son admisibles a día de hoy. "Para traer esos programas a día de hoy tienes que cambiar algo para que sea adaptado y no te denuncien", ha indicado.

