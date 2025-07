Eva Soriano te lo dice cantando: sus versiones de 'Euphoria', 'Ave María', 'Abracadabra' y muchas más

Lo mismo convierte una canción de David Bisbal en villancico —y no hablamos de Mi Burrito Sabanero— que utiliza su don para imitar a Bad Bunny para celebrar el desayuno o su capacidad para cantar como Shakira para reivindicar la estabilidad de pareja.

Eva Soriano lo dice mejor con música. Una temporada más la presentadora de Cuerpos especiales se ha venido arriba versionando canciones, algunas recientes como La Bachata de Manuel Turizo y otras más clásicas como la sintonía de Médico de Familia, a la que puso letra en la visita del programa a Pontevedra. ¡Nada se le resiste!

'Euphoria' para que no te apuntes al gimnasio en enero

Llegó enero y para Eva Soriano, a la que Rosalía bautizó como Fitness Legend, llegó la desesperación. Su gimnasio se llenó de gente, parecía Ibiza en verano, y solo se le ocurrió echarlos con una canción, la de su archienemiga Loreen. "Hoy... ¿Por qué hay más gente aquí que en el Primark? No hay máquinas no puedo más...?", cantó mientras sonaba de fondo Euphoria.

'Ave María', convertido en Villancico

Antes de empezar el año, Eva Soriano quiso felicitar las Navidades a los oyentes de Cuerpos especiales, lo hizo con la música de David Bisbal y no utilizó precisamente su versión de Mi burrito sabanero. Eva Soriano eligió Ave María para contar la historia de la Virgen María y el Niño Jesús. "Vas con el José en un burrito y están todos los sitios llenos... menos en un portalito... Tenías ya tan mala cara que dijiste aquí me quedo, que se haga un hueco la vaca...", entonó la presentadora.

La estabilildad de pareja se merece una canción

Lo habitual es componer cuando uno se enamora o cuando termina una relación, pero ¿qué hay de la fase de estabilidad? ¿Por qué no se celebra con música la rutina? Eva Soriano lo hace en La mediocridad, una canción que curiosamente tiene como base Ciega, sordomuda de Shakira. "Una vida tranquilita, no merece cancioncita. Yo creo que es remarcable, tener la vida estable", dice este temazo.

'Abracadabra' para pedirle entradas a Lady Gaga

La próxima visita de Lady Gaga a España, con tres conciertos en Barcelona en octubre de 2025, hizo aflorar a la Eva compositora. Porque la presentadora se quedó sin entradas y no se le ocurrió mejor idea que convertir la letra de Abracadabra, de su último disco, para pedirle que unos pases para ella y sus amigas: “Abracadabra, alguna entrada habrá, hazme un huequito habrá en pista general".

Manuel Turizo para atizar a las cenas de empresa

Todos lo hemos vivido alguna vez: las cenas de Navidad de empresa son un rollo. Eva Soriano no solo lo sabe, lo canta a ritmo de La Bachata de Manuel Turizo y la canción empieza fuerte: "Mira que te cuento me quiero ir a la francesa de la cena de empresa... Pero por sorpresa me mete un codazo mi compi Teresa..."

'Despacito', 'Si antes te hubiera conocido' y 'El chiringuito'

¿Os acordáis del asteroide 2024 YR4? Hubo un momento de este curso escolar en que parecía que iba a impactar con la Tierra y a Eva Soriano no se le ocurrió otra cosa que lanzar el disco El Meteorito Mix para celebrar su llegada. En su tracklist se incluyen versiones de Despacito, Si antes te hubiera conocido o El Chiringuito.

'Vente a una entrevista a Cuerpos... Vente, porfi, Chayanne'

"Esto es para que Chayanne venga a este programa", advirtió Eva Soriano antes de versionar Salomé para pedir por primera vez en la temporada una entrevista a Chayanne: "Una idea loca viene a mi cabeza, que tú eres artista y yo hago aquí muchas entrevistas, qué casualidad tú y yo compartiendo ubicación, tengo un ideón que sería una pena que se perdiera..."

Eva insiste con Chayanne y 'Madre Tierra'

Eva no tuvo respuesta de Chayanne y tampoco tiró la toalla. En marzo, ante su inminente llegada a España, le compuso una nueva canción con la música de Madre Tierra para pedirle/rogarle una entrevistae en Cuerpos especiales. "Avión, avión, que quites el modo avión... Que no, que no, ay, Elmer no me contestas... Rencor, rencor, Chayanne no tengo rencor... Mejor, mejor, tú vente cuando quieras", decía la letra de su canción.

'Ebad Bunny Soriano' le canta al desayuno

La capacidad de Eva Soriano para imitar la voz de Bad Bunny es bien conocida y lo demostró un día de buena mañana al improvisar la canción del desayuno. No la llames Eva, llámala Ebad Bunny.

La historia del doctor Martín con la música de 'Médico de familia'

Uno de los últimos hits de Eva Soriano llegó en la visita de Cuerpos especiales a Pontevedra. La presentadora, que ya había puesto letra a la banda sonora de Jurassic Park, se atrevió con la mítica sintonía de Médico de Familia. “Pido perdón a Emilio Aragón y a España entera porque esto es destrozar algo precioso”, dijo antes de cantar la historia de Nacho Martín, “mucho doctor y poco camelador”..