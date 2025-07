Melani participaría en Eurovisión, pero solo si se cumple un requisito: "No quiero ir por ir"

Melani ha demostrado ser una estrella encima del escenario, y solo con 18 años. Durante su paso por Tu cara me suena 12, la joven ha imitado a artistas como Beyoncé, Shakira, Céline Dion o JJ, el ganador de Eurovisión 2025. Su buen hacer no solo le ha permitido llevarse la victoria del programa de Antena 3, sino que también le ha servido para erigirse como una de las cantantes favoritas de los eurofans para representar a España en Eurovisión.

Lo cierto es que Melani siempre ha compartido su admiración por el festival europeo. De hecho, en 2019, la cantante representó a España en Eurovisión Junior con Marte, una canción en contra de la crisis climática que le permitió quedar tercera con 212. Años después, en Eurovisión Junior 2024, Melani ejerció de presentadora en el certamen infantil, donde demostró tener alto nivel de inglés.

¿Volvería Melani a Eurovisión, esta vez en la versión de adultos? Tras ganar Tu cara me suena, la cantante asegura que podría presentarse al Benidorm Fest este mismo año para intentar representar a España a nivel europeo en 2026, aunque pone un requisito: tener una buena canción.

"Me encantaría algún día presentarme, si hubiera la oportunidad", comenta Melani para Vertele. "Yo siempre lo digo, que cuando tenga la canción, una que yo diga 'esta me gusta, tiene mi toque', que no sea ir por ir, pues entonces os diré a todos: 'Venga, es el año'. Si de repente mañana encuentro la canción, pues me presento este año. Y si la encuentro dentro de un año, pues dentro de un año. Pero, para mí, lo más importante es tener la canción bien elegida".

"El público eurofán es al que más me gusta cantarle"

En este sentido, Melani asegura que no siente presión por parte de los eurofans: "Yo lo vivo supercontenta. El público eurofán es al que más me gusta cantarle, porque a veces vas a un concierto, o vas a una gala, y la gente está ahí un poco como 'bueno, bien'... Pero el público eurofán se pone a cantar contigo, te grita, te dice "guapa" y de todo. Yo encantada de que ellos me apoyen siempre de forma incondicional, estoy supercontenta de tenerles", zanja.