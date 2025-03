Tamar Novas: "En la película hago primero de la pareja de Ana Rujas y luego de su padre"

Tamar Novas vuelve a las salas de cine este viernes 21 de marzo de la mano de Julio Medem. Se estrena 8, una película que el director le propuso una mañana cuando se lo encontró tomando un café.

Lo ha contado en su visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales, y ha confesado que este trabajo es un sueño hecho realidad: "Como espectador siempre he sido fan y como actor siempre he querido trabajar con él", ha reconocido antes de explicar cómo le llegó el papel. "La primera vez que Medem me habló de este proyecto fue en una terraza donde tomaba un café. Apareció de la nada y de forma un poco mágica me dijo: 'Qué curioso que te encuentre por aquí", ha explicado.

8 es una historia de amor a lo largo de ocho décadas con Javier Rey y Ana Rujas como protagonistas en el papel de Octavio y Adela. "A mí me toca hacer una cosa bastante curiosa en la película que es hacer primero de la pareja de Ana Rujas y luego de su padre", ha contado sobre su personaje, el maestro republicano Venancio. "Hay que ver la película para entenderlo. Es que Ana Rujas interpreta a Adela y también a su madre", ha aclarado para no llevar a errores.

En 8 juega un papel fundamental el departamento de maquillaje pues tanto el personaje de Tamar Novas como otra parte del reparto, incluidos Rujas y Rey, ven su evolución a lo largo de los años.

"Es la segunda vez que me veo de viejo. Siempre me pasa trabajando con Javier Rey. En Los pacientes del doctor García nos avejentaron a los dos y a mí me dio bastante pena ver que él tenía mejor envejecer que yo", ha confesado el actor sobre esta película ambientada en la Guerra Civil en la que el papel de Ana Rujas niña lo hace una actriz que se parece mucho (muchísimo) a la actriz: "No es inteligencia artificial. Es una niña que sabe cómo será dentro de 20 años".

Tamar Novas y el robo de la peluca

Con 8 suma otro gran director a su currículo. Tamar Novas ha rodado con Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Los Javis y pronto estrenará una película con Daniel Sánchez Arévalo, ha contado el actor que también ha rodado con Miloš Forman en Los fantasmas de Goya.

Fue en esta película de 2006 cuando se produjo una de las anécdotas más surrealistas de su carrera. Tomar Novas quiso robar la peluca que se ponía en la película.

"Cuando llegué a la prueba de maquillaje, estaba Natalie Portman en la película y estaba un poco sobrepasado por las circunstancias. Había una peluca y dijeron 'esta creo que le vale' y ponía el nombre de Adrian Brody en la peluca porque habían usado esa calota para otra película. Entonces tacharon su nombre y pusieron el mío y dije: 'Esto me lo saco para mí", ha contado el actor que, entre risas, ha asumido que es el doble de Adrian Brody: "Yo películas de la Guerra Civil y el de judíos".