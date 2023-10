Yon González deja al descubierto su hiperactividad: carreras de coches, placas solares y kitesurf

Yon González es una de esas morning person que se levanta a las 6 de la mañana sin que suene el despertador. Utiliza ese tiempo para instalar placas solares, hacer arreglos por casa... Un chaval de lo más apañado. "A las 10 y 11 de la noche caigo muerto", dice al que hemos rebautizado como Yon González McGyver. "Empecé a hacerme la casa yo hace siete años y ahí sigo", cuenta.

El intérprete vasco se confiesa con una persona hiperactiva. Tanto que cuando le toca firmar un autógrafo se avergüenza de la mala letra que tiene.

Su nueva serie se llama Memento Mori y ya está disponible en Amazon Prime. El tráiler ya da mal rollito, pero es que González sigue tan metido en su papel de asesino en serie que ha conseguido aterrorizar a Eva y Nacho. "Es verdad que no se puede parar de asesinar gente", dice con una sonrisa un poco diabólica. "Mato a un montón de gente, y alguno es merecido", añade antes de contar que su personaje es un niño maltratado desde pequeño. "Entre la cabeza, que viene con gérmenes de la madre, que está un poco perturbada, y que nunca ha tenido amor... El reto de la serie es que la gente empatice con el asesino", explica.

Su personaje firma los cuerpos de sus víctimas con poemas y hasta canta como desahogo. Lo ensayó todo en el bosque porque si no espantaba a sus vecinos. "Entraba mi padre al piso, me veía cantando, ensayando, y se ponía nervioso", dice.

Lo de los poemas no es cosa suya, es de César Pérez Gellida, el autor. "A mí me han dejado lo que se me da bien, lo de matar".

González no para de currar porque el pasado 10 de octubre presentó otra nueva serie, Begin Us,que no tiene nada que ver con Memento Mori.

"Es una historia de amor, con unas mujeres que luchan por sus derechos, por sus libertades. Yo tengo historia de amor con la protagonista. Hemos hecho más de la mitad de la serie en una toma, así que ha sido un gusto", dice sobre su trabajo con Amaia Aberasturi.

Más allá de su vida laboral, González es un loco de los coches y las carreras. "La próxima son seis días de carrera, con casi 500 kilómetros diarios", cuenta ante el asombro de Nacho, que le pide que deje de molar. Normal, porque otro de sus grandes hobbys es el kitsurf. "Cosas de hiperactivos", bromea.

