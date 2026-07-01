Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Álex de la Iglesia - miércoles, 1 de julio de 2026

Álex de la Iglesia habla con Eva y Nacho de la película Minions & Monsters, en la que pone voz al director Max. Jorge Yorya comenta el tratamiento viral en tiktok que promete rejuvenecer la piel con esperma de salmón y Carmen Romero se imagina cómo fue la reunión en la que se inventaron las rebajas. Además, los dos presentadores hablan de frutas de temporada con el frutero José Luis y comentan las noticias del corazón.