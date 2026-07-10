Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Víctor Clavijo - viernes, 10 de julio de 2026

Cuerpos especiales despide la temporada a lo grande. Víctor Clavijo visita a Nacho García y Lalachus para hablar del podcast Los perseguidos. Juan Sanguino repasa la historia de Spice Girls y el éxito Wannabe y Bertus le pone nota a la experiencia vital de hacerse viejo pellejo. Además, en el último programa de la temporada conocemos al último ganador de Pueblos especiales y dos planes alternativos en A Puro Fomo.