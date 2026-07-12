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Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 12 de julio de 2026

Javi Sánchez reúne lo mejor de la semana de Cuerpos especiales este domingo. El último programa de la temporada nos trae los dos planazos propuestos por Nacho García y Lalachus en A puro FOMO. Jorge Yorya cuenta en Acaba de pasar los problemas de higiene personal de la gente que juega a videojuegos. Y Bertus se atreve a hacer una review de la gente que prefiere el calor al frío. Por último, puedes escuchar también la entrevista a Alonso Caparrós.