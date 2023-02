Con Eva Soriano e Iggy Rubín

Cuerpos especiales - Martes 14 de febrero de 2023

Eva Soriano e Iggy Rubín han recibido a Valentina Zenere, cantante y actriz que se dio a conocer por su papel en Élite y que ha estrenado en exclusiva en el programa su segundo single, Dale. Alba Cordero ha hecho "la playlist de San Valentín" y además ha hecho pensar a Eva que tenía una llamada de Chayanne. Virginia Riezu ha dado su peculiar visión del Día de los Enamorados, algo crispada. Y, como es martes, no podían faltar los chicos de La Ruina con sus frases Out of context ni la diva más diva de todas, Chantal Sunshine.