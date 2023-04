Con Eva Soriano e Iggy Rubín

Cuerpos Especiales - Martes 25 de abril de 2023

La escritora María Jiménez Serrano se ha venido este martes a Cuerpos especiales para hablar de su libro "No todo el mundo". También ha estado hablando de alquileres imposibles Virginia Riezu y hemos conectado con nuestros amigos de La Ruina para conocer nuevas frases Out of Context. Iggy Rubín ha charlado con La Paquita y, con ayuda de Eva Soriano y los Refuerzos de las siete, ha elaborado un kit antispoilers.