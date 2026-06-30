Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Paula Koops - martes, 30 de junio de 2026

Paula Koops visita Cuerpos especiales para presentar su single Brindemos y hablar de su próximo concierto con Europa FM en la Semana Grande de Santander. También de su participación en Tu Cara Me Suena 13 y hacer sus apuestas de cara a la final. También se pasa por el estudio Jorge Yorya, el nuevo amigo de Tom Hardy, para hablar de GTA 6 y Espido Freire, con un análisis de la película Cuando Harry encontró a Sally, que relaciona con Platón y Shakespeare.