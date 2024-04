Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con The New Raemon - martes 9 de abril de 2024

The New Raemon presenta en Cuerpos especiales su disco Postales de invierno y habla de su concierto 15 aniversario. Nerea Luis nos trae una nueva entrega de su sección de ciencia y Bertus sale a la calle para preguntar por las nuevas medidas antitabaco. El vudú hecho bien de Nacho García es este martes para el abre fácil del tetrabrik y su armario, que no puede con tanto cambio de ropa.