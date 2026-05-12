Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Yunez Chaib - martes 12 de mayo de 2026

Yunez Chaib visita Cuerpos especiales para presentar su primera novela, Corderito, que define como autoficción y no autobiografía. Jorge Yorya nos trae la historia de un estudiante de UCLA que aprovechó su graduación para admitir que aprobó gracias a la IA y Espido Freire compara la serie Euphoria con la literatura rusa del siglo XIX. Además, los integrantes de La Patrulla Chiquilla nos ayudan a responder la pregunta qué puedo hacer si estoy enganchado al móvil.