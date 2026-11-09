cuatro conciertos en Madrid

La nueva canción de C. Tangana y el regreso de Agorazein, por Arturo Paniagua

C. Tangana está de vuelta con Miles Freestyle. El cantante lanza esta canción coincidiendo con el regreso de su banda Agorazein, que vuelve a los escenarios para celebrar 10 años del disco Siempre. Los cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Madrid para este mes de noviembre inspiran la sección de Arturo Paniagua. El colaborador de Cuerpos especiales repasa la trayectoria del cantante y del grupo y advierte: "No esperéis escuchar ninguna canción de El Madrileño".