Veintiuno, nuevo artista en Local de Ensayo Europa FM

¡Estamos de vuelta!

Después del buen sabor de boca que nos dejó Pablo López a su paso por Local de Ensayo Europa FM, con confesiones a piano y versiones de Supertramp y Coldplay, el jueves 19 de noviembre reabrimos nuestra ya mítica sala para recibir a Veintiuno.

Los de Toledo, que se convierten en los segundos invitados de esta temporada, llegan al local solo unos días antes de coger el avión rumbo a México, a donde regresan para dar dos conciertos después de su exitoso debut el 7 de febrero en Ciudad de México.

El disco El último baile de Delirio y Equilibrio, que la banda lanzó el 4 de septiembre como una reedición de La balada de Delirio y Equilibrio, será protagonista de esta cita en la que hablaremos de cómo se preparan para estos próximos shows, de su participación en los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Barcelona —el viernes 6 y el sábado 7— y de cómo es el local en el que ensayan habitualmente.

También será la ocasión de preguntarle a Diego Arroyo sobre cómo surgen sus letras improvisadas y de escuchar una versión más íntima de los grandes hits del grupo.

Solo unos pocos serán testigos de este encuentro. La sala se abre solo para un grupo privilegiado de oyentes, los ganadores del concurso Local de Ensayo Europa FM que muy pronto pondremos en marcha.

Si quieres estar entre los ganadores, no dejes de seguir nuestras redes, entrar en nuestra web y enchufar la radio. ¡En cualquier momento desvelaremos cómo hacerte con tu invitación! ¿Te lo vas a perder?