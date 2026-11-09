Los precios oficiales de los conciertos de U2 en Barcelona y Sevilla

The Greatest Show on Earth World Tour trae a U2 a España. La banda irlandesa regresa a nuestro país nueve años después de su último concierto y lo hace para actuar en Barcelona y Sevilla.

El Estadi Olímpic Lluís Companys será sede de los conciertos del 13 y 15 de mayo de 2027 mientras que el Estadio La Cartuja recibirá al grupo el 22 de mayo.

La expectación por ver a Bono y a los suyos es máxima y la venta de entradas se hará de forma escalonada. Hay tres preventas anunciadas —los días 9, 10 y 11 de noviembre— y la venta general se activa el viernes 13.

El lunes 9 han podido acceder a las entradas los suscriptores de U2.com y ya por fin podemos conocer los precios oficiales para las tres citas.

Cuánto cuestan las entradas de U2 en Barcelona y Sevilla

La entrada más barata de U2 es en grada y cuesta 85 euros mientras que la más cara, también en grada, es de 255 euros. En pista ver a U2 cuesta 181,50 euros. ¡Apunta!

(RED) ZONE - 181,50 euros

Inner Ciecle - 181,50 euros

Pista general - 181,50 euros

PL1 GRADA - 255 euros

PL2 GRADA - 204 euros

PL3 GRADA - 170 euros

PL4 GRADA - 113,50 euros

PL4 PMR - 113,50 euros

PL5 GRADA - 85 euros

VIP 1 - ULTIMATE VIP HOSPITALITY PACKAGE - 1031 euros

VIP 2 - VIP HOSPITALITY PACKAGE - 816 euros

VIP 3 - VIP PREMIUM TICKET PACKAGE - 583,50 euros

VIP 4 - VIP TICKET PACKAGE - 447,50 euros

(RED) ZONE PACKAGE - 725 euros

Todos los precios incluyen gastos de gestión e impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción no incluido en el precio.

Mapa orientativo del Estadi Olímpic Lluís Companys para U2 | Ticketmaster

Mapa orientativo del Estadio La Cartuja para U2 | Ticketmaster

Para la venta, está activada la modalidad Platinum, que es "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta". "Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP", informa Live Nation.

Todas las entradas contribuyan a apoyar a (RED) y su colaboración con el Fondo Mundial en la lucha contra el sida, ayudando a garantizar que todas las personas del mundo tengan acceso a medicamentos que salvan vidas